La follia del portiere di riserva del Galatasaray | litiga con tutti prima di entrare e finisce male
Gunay Guvenc, portiere di riserva del Galatasaray, si distingue per un episodio singolare prima di entrare in campo. Prima dell’ingresso, si scontra con diversi membri della squadra, creando tensione inutile. La sua giornata, già complicata, si conclude in modo negativo, lasciando tutti sorpresi per il comportamento e le conseguenze di questa scena insolita.
È il 67°, Gunay Guvenc si prepara a prendere il posto tra i pali ma qualcosa va storto. La sua esperienza non inizia affatto sotto una buona stella. Non riesce nemmeno a sporcarsi i guanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il portiere è l’angelo custode della sua squadra. Sa che deve trasmettere sicurezza ai propri compagni prima che a sè stesso, trovando il giusto equilibrio tra follia e normalità...tra coraggio e autocontrollo. A differenza dei suoi compagni di squadra, dev’essere - facebook.com Vai su Facebook
