La Fiamma Olimpica arriva a Parma
Il 8 gennaio 2026 Parma sarà teatro di un evento speciale: l’arrivo della Fiamma Olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Un momento di grande rilevanza che coinvolgerà tutta la città, trasformando le vie e le piazze in un vivace palcoscenico di celebrazione, simbolo di sport, tradizione e identità locale.
Parma si prepara ad accogliere un appuntamento destinato a entrare nella memoria collettiva. L’8 gennaio 2026 la Fiamma Olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina farà tappa nel cuore della città, trasformando strade e piazze in un palcoscenico di festa, simbolo di sport, storia e identità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Il tedoforo di Cellino San Marco: la fiamma olimpica “simbolo di rinascita” dopo la malattia Alberico De Lorenzo
Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Firenze
9 dicembre, la fiamma olimpica ad Assisi. E poi arriverà in Toscana
La Fiamma Olimpica è passata a Perugia Un pomeriggio meraviglioso in cui Perugia ha ospitato la fiamma che arriverà a @milanocortina2026 portata dai nostri atleti e dalle nostre atlete Approfitto per ringraziare di cuore tutte le società sportive, i tecnic Vai su Facebook
Avventura siciliana per la Fiamma Olimpica che il 15 dicembre alle 12 farà tappa al Parco di Selinunte per poi raggiungere #Cortina dove il 6 febbraio si apriranno i Giochi Olimpici Invernali di @milanocortina26. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sic Vai su X
Terni accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 - Prima dell’approdo in città lunedì 8 dicembre, ha fatto tappa a Orvieto poi a Narni, alla Cascata delle Marmo ... Segnala umbria24.it
