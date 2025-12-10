La festa dei 25 anni di Mac Sei nuove opere in regalo

Celebra i 25 anni del MAC con un evento ricco di novità, tra cui sei nuove opere in regalo e un incontro con i primi direttori storici del museo. L'occasione include anche la presentazione ufficiale del catalogo del Premio Lissone 2025 e delle sei opere che arricchiranno la collezione permanente, offrendo uno sguardo sul passato e sul futuro del museo.

Un incontro con i primi, storici direttori del MAC, per ripercorrerne la nascita e lo sviluppo. E poi la presentazione ufficiale del catalogo del Premio Lissone 2025 e delle 6 nuove opere che entreranno a far parte della Collezione permanente della struttura di viale Elisa Ancona. Il Museo d'Arte Contemporanea spegne 25 candeline e si regala una serata speciale, che guarda al passato e allo stesso tempo al futuro. Così domani dalle 18 ospiterà la prima di una serie di iniziative pensate per celebrare questo importante traguardo e per continuare a far essere il MAC un centro di rilievo nella promozione dell'arte contemporanea.

