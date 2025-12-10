La Fed taglia i tassi di 25 punti base Ma il board si spacca | 9 voti a favore e 3 contrari al terzo ribasso consecutivo

La Federal Reserve ha deciso di ridurre i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli tra il 3,50% e il 3,75%. La decisione ha suscitato divisioni all’interno del board, con 9 voti favorevoli e 3 contrari, segnando il terzo taglio consecutivo. Un passo che riflette l’orientamento della banca centrale nel sostenere la crescita economica.

Roma, 10 dicembre 2025 – La Fed taglia i tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo denaro scende in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%. Per la Fed si tratta del terzo taglio consecutivo e del sesto da quando ha avviato il ciclo di riduzione del costo del denaro. Hanno votato a favore della decisione di politica monetaria: Jerome H. Powell; John C. Williams; Michael S. Barr; Michelle W. Bowman; Susan M. Collins; Lisa D. Cook; Philip N. Jefferson; Alberto G. Musalem e Christopher J. Waller. Hanno votato contro: Stephen I. Miran, che avrebbe preferito una riduzione di 0,50 punti e Austan D.

