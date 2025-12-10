La famiglia nel bosco di Caprese l’opinione della criminologa Bruzzone | È giusto allontanarli dai genitori

Il caso dei due bambini allontanati dai genitori a Caprese Michelangelo ha suscitato un acceso dibattito pubblico. La criminologa Roberta Bruzzone esprime la sua opinione sulla delicata questione, sostenendo che in alcune circostanze è necessario intervenire per tutelare il benessere dei minori. La vicenda ha riacceso discussioni sulla gestione delle famiglie in situazioni di crisi.

Caprese Michelangelo, 10 dicembre 2025 – A Caprese Michelangelo il caso dei due bambini allontanati dai genitori continua ad alimentare tensioni e accuse incrociate. Da 55 giorni Harald Leo Valentin e la moglie Nadia (Nadzeya in bielorusso) non vedono i figli di 4 e 9 anni, portati via da servizi sociali e forze dell’ordine il 16 ottobre scorso. I motivi dell’allontanamento. La decisione del Tribunale per i Minorenni di Firenze sarebbe legata alle irregolarità nella procedura di scuola parentale scelta dalla famiglia, alla mancata collaborazione nei controlli sanitari e al rifiuto, documentato, di far entrare gli operatori per le visite programmate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La famiglia nel bosco di Caprese, l’opinione della criminologa Bruzzone: “È giusto allontanarli dai genitori”

