La famiglia nel bosco di Caprese l’opinione della criminologa Bruzzone | È giusto allontanarli dai genitori
Il caso dei due bambini allontanati dai genitori a Caprese Michelangelo ha suscitato un acceso dibattito pubblico. La criminologa Roberta Bruzzone esprime la sua opinione sulla delicata questione, sostenendo che in alcune circostanze è necessario intervenire per tutelare il benessere dei minori. La vicenda ha riacceso discussioni sulla gestione delle famiglie in situazioni di crisi.
Caprese Michelangelo, 10 dicembre 2025 – A Caprese Michelangelo il caso dei due bambini allontanati dai genitori continua ad alimentare tensioni e accuse incrociate. Da 55 giorni Harald Leo Valentin e la moglie Nadia (Nadzeya in bielorusso) non vedono i figli di 4 e 9 anni, portati via da servizi sociali e forze dell’ordine il 16 ottobre scorso. I motivi dell’allontanamento. La decisione del Tribunale per i Minorenni di Firenze sarebbe legata alle irregolarità nella procedura di scuola parentale scelta dalla famiglia, alla mancata collaborazione nei controlli sanitari e al rifiuto, documentato, di far entrare gli operatori per le visite programmate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma
Bambini sottratti alla “famiglia del bosco”. Scontro governo-magistrati. Salvini: “Sequestrati”
Famiglia nel bosco, ecco chi sono e come vivono i "neorurali"
Il caso della famiglia nel bosco. Una cooperativa vitivinicola salentina gli offre gratuitamente una sistemazione nell'antica casa del custode in un wine resort. “Lì i bambini vivranno immersi nella bellezza della natura” assicurano. - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, la curatrice del Tribunale: «Per il ricongiungimento coi figli servono tempo e garanzie» Vai su X
La famiglia nel bosco di Caprese, l’opinione della criminologa Bruzzone: “È giusto allontanarli dai genitori” - La criminologa interviene sulla vicenda finita sulle cronache nazionali: “Vivevano in un ambiente chiuso e complottista: crescita in pericolo” ... Come scrive lanazione.it
