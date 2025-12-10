La donazione del Fotoclub alla Chirurgia generale

Il Fotoclub Montecchio ha effettuato una donazione all’Ospedale ‘Franchini’, destinata al reparto di Chirurgia Generale. Un gesto di solidarietà che testimonia l’impegno della comunità locale nel supportare le strutture sanitarie e contribuire al miglioramento dei servizi offerti ai pazienti.

L’ ospedale ‘Franchini’ ha ricevuto una donazione significativa dall’ Associazione Fotoclub Montecchio, un gesto di supporto e fiducia della comunità verso il Reparto di Chirurgia Generale. La donazione, del valore di 1.500 euro, è stata ufficializzata in occasione dell’apertura del 41° Fotofestival Montecchio 202526, svoltasi la scorsa settimana presso il Castello Estense. Il contributo finanziario sarà specificamente impiegato per l’acquisto di una sonda ecografica di ultima generazione. Questa strumentazione è cruciale per il reparto poiché aiuterà il team medico a gestire e prevenire meglio alcune complicanze chirurgiche, in particolare quelle che riguardano i pazienti proctologici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

