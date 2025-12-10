La diocesi promuove l’amore gay I fedeli in rivolta scrivono al Papa

La diocesi di Chiavari ha avviato una campagna di promozione dell’amore gay, suscitando reazioni contrastanti tra i fedeli. In alcune parrocchie è stato distribuito un libricino che narra le storie di coppie, comprese quelle omosessuali, sfidando la posizione ufficiale della Chiesa. La divergenza tra questa iniziativa e la dottrina tradizionale ha portato alcuni credenti a scrivere al Papa.

Vescovo di Chiavari sotto accusa: diffuso in parrocchia un libricino che racconta la vita di coppia. Anche quella tra due maschi, nonostante la dottrina sul tema sia molto chiara e Leone XIV l’abbia ribadita. «Non c’è un amore più grande». Lo teorizza un documento della diocesi di Chiavari diffuso online per riscaldare i cuori dei fedeli accanto al presepe. Titolo del libretto: Amare. Il problema è che si tratta anche dell’amore omosessuale, perché due delle cinque storie «esperienziali» sintetizzate dalla foto del Bacio di Gustav Klimt riguardano coppie gay, che rivelano di avere convissuto all’interno della comunità parrocchiale e invocano un riconoscimento ufficiale della loro unione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La diocesi promuove l’amore gay. I fedeli in rivolta scrivono al Papa

