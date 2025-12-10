La difesa delle nostre tradizioni | Possibile recuperare il Politeama Il nuovo appello del Comitato

Il Comitato per il recupero del Politeama lancia un nuovo appello per la riqualificazione di questo storico simbolo di Viareggio. Ritenendo il recupero possibile, sottolinea l’importanza di una volontà politica forte e condivisa per restituire alla città un patrimonio culturale e identitario di grande valore.

Il recupero del Politeama è indispensabile, e anche possibile, purché esista la forte volontà politica di ripristinare questo simbolo della storia viareggina; volontà politica che fino a oggi è mancata. Sono le conclusioni dell’iniziativa pubblica “Politeama, su il sipario” organizzata dal Comitato “Salviamo il Politeama” nella sala di rappresentanza del palazzo comunale. Di fronte a un folto pubblico, l’incontro è stato introdotto dal portavoce del Comitato, Paolo Annale. Il quale ha osservato che a oltre sette anni dalla chiusura ben poco è stato fatto per il recupero di un patrimonio culturale e storico irrinunciabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it