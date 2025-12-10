La destra cincischia sull’Ucraina la sinistra sonnecchia e Zelensky resiste

L'attenzione politica internazionale si concentra sull'Ucraina, con reazioni diverse da destra e sinistra. Mentre Zelensky visita Roma, manifestazioni di solidarietà emergono tra i partecipanti, evidenziando il sostegno europeo. La visita del presidente ucraino sottolinea l'importanza delle relazioni tra l'Italia e l'Ucraina in un contesto di crescente tensione globale.

Otto, dieci persone, dietro lo striscione europeo, qualcuno ha gridato «Slava Ukraini», quando Volodymir Zelensky è arrivato a Palazzo Chigi. Che dire? Bravi quelli di Più Europa, certo, sono proprio pochini per un flash mob, come si dice adesso, ma almeno c’erano, e con loro anche Marianna Madia, Filippo Sensi del Partito democratico e Giulia Pastorella di Azione. È chiaro che si è sideralmente lontani da una mobilitazione decente. Sensi ha lanciato la proposta di una manifestazione a Roma, al Colosseo, e si spera che Roberto Gualtieri la rilanci. Di fatto nessuna forza organizzata si sta muovendo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it