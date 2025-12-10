La denuncia di un lettore | Continua l' uso della pista ciclabile come parcheggio in via Volta

Un lettore segnala ancora una volta il continuo utilizzo della pista ciclabile di via Alessandro Volta a San Donato come parcheggio, nonostante le ripetute segnalazioni. La presenza di automobili che occupano la corsia dedicata alle biciclette crea disagio e rischi per ciclisti e pedoni, sottolineando la necessità di interventi più efficaci per garantire sicurezza e rispetto delle norme.

Un nostro lettore torna a segnalarci la presenza di molte automobili parcheggiate sulla pista ciclabile in via Alessandro Volta a San Donato:“Purtroppo continua il parcheggio selvaggio sulla pista ciclavile vicino alla piscina provinciale in via Volta ”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

