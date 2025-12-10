La denuncia dei sindacati | Infermieri sotto stress Pronti allo stato di agitazione

I sindacati segnalano un aumento dello stress tra gli infermieri, che rischiano il burnout a causa di turni sovraccarichi e riposi saltati. La situazione ha raggiunto un livello critico, portando i professionisti a dichiarare uno stato di agitazione. L'articolo analizza le cause e le conseguenze di questa difficile condizione nel settore sanitario.

Infermieri a rischio di burnout, con uno stress psicofisico portato oltre il limite per salti di riposi e coperture dei turni diventate impossibili. È così che i rappresentanti di NurSind, sindacato professioni infermieristiche ed ostetriche, descrivono la situazione nelle strutture dell’ Asst Ovest Milanese e chiedono risposte in tempi rapidi all’azienda. "Siamo esasperati e demoralizzati – scrivono i sindacalisti in una nota -. La situazione è drammatica: siamo sempre meno e sempre più oberati di lavoro, la gente è costretta a continui salti di riposo, il numero di infermieri è sempre più contingentato e le ferie negate per la copertura dei turni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

