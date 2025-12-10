La democratica Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami
La democratica Eileen Higgins è stata eletta nuova sindaca di Miami con il 59,3 per cento dei voti, battendo al ballottaggio il repubblicano Emilio T. Gonzalez. Higgins diventa così la prima donna e la prima persona non ispanica, oltre che la prima democratica eletta dal 1997, alla guida della città della Florida storicamente dominata dai repubblicani cubano-americani. Un’ulteriore battuta d’arresto per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo l’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York e le vittorie delle governatrici dem Abigail Spanberger e Mikie Sherrill in Virginia e New Jersey. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Sorpresa a #Miami: dopo 28 anni il Partito Repubblicano dice addio alla poltrona di sindaco. Emilio Gonzalez, il candidato sostenuto da Trump, è stato sconfitto dalla Democratica Eileen Higgins. @RSIInfo_ Vai su X
A Miami è stata eletta una sindaca Democratica per la prima volta dal 1997 - Eileen Higgins ha vinto al ballottaggio le elezioni per il nuovo sindaco di Miami, la città più importante della Florida, negli Stati Uniti. Segnala ilpost.it
