La democratica Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami

Eileen Higgins è stata eletta nuova sindaca di Miami con il 59,3% dei voti, sconfiggendo il rivale repubblicano Emilio T. La sua vittoria rappresenta un importante cambiamento politico nella città, segnando un passo significativo nelle dinamiche elettorali locali.

La democratica Eileen Higgins è stata eletta nuova sindaca di Miami con il 59,3 per cento dei voti, battendo al ballottaggio il repubblicano Emilio T. Gonzalez. Higgins diventa così la prima donna e la prima persona non ispanica, oltre che la prima democratica eletta dal 1997, alla guida della città della Florida storicamente dominata dai repubblicani cubano-americani. Un’ulteriore battuta d’arresto per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo l’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York e le vittorie delle governatrici dem Abigail Spanberger e Mikie Sherrill in Virginia e New Jersey. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

