La democratica Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami dopo 30 anni di repubblicani Trump perde ancora

Eileen Higgins è stata eletta sindaca di Miami, segnando la fine di quasi trent’anni di predominio repubblicano nella città. La vittoria rappresenta un importante passo avanti per i Democratici, in un contesto politico nazionale in cui le sfide elettorali sono all’ordine del giorno, e anticipa le prossime elezioni di medio termine del 2026.

La democratica Eileen Higgins ha vinto martedì la corsa a sindaco di Miami, sconfiggendo un repubblicano appoggiato dal presidente Donald Trump, ponendo fine alla serie di quasi trent’anni di sconfitte consecutive del suo partito e dando una spinta ai democratici in una delle ultime battaglie elettorali in vista delle elezioni di medio termine del 2026. Higgins, 61 anni, ex commissaria della Contea, ha sconfitto Gonzalez, 68 anni, che aveva ricevuto il sostegno di Trump e del governatore della Florida, Ron DeSantis. «Stasera la gente di Miami ha fatto la storia», ha detto Higgins festeggiando la vittoria elettorale al Miami Women’s Club. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it