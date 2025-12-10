La Dea nel segno di CDK | assist e gol contro il Chelsea

L'Atalanta centra una vittoria importante in Champions League contro il Chelsea, segnando una vittoria per 2-1 a Bergamo. La squadra dimostra determinazione e carattere, conquistando la terza vittoria consecutiva nel torneo e consolidando il proprio cammino europeo. La partita vede anche una prestazione di rilievo della Dea nel segno di CDK, tra assist e gol decisivi.

È sempre dolcissima per l'Atalanta la notte della Champions League. Terza vittoria consecutiva nel torneo e stavolta a Bergamo cade 2-1 il Chelsea, vincitore dell’ultimo Mondiale per Club. Successo anche a livello personale tra gli allenatori per Palladino, che ha la meglio nel derby italiano delle panchine su Enzo Maresca, tecnico dei Blues molto quotato dopo la vittoria nell’ultima Conference League. Grande serata di De Ketelaere nella rimonta vincente della Dea, per il belga un assist e un gol. Giusto comunque questo risultato, visto che il Chelsea ha speculato troppo sul golletto arrivato nel primo tempo dopo un lungo controllo del Var: rete di Joao Pedro, con una zampata nell’area piccola su cross da sinistra, inizialmente annullato per fuorigioco di James, autore del passaggio decisivo, e infine convalidato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Dea nel segno di CDK: assist e gol contro il Chelsea

