La cura riformista | ci sono le condizioni per un equilibrio tra desideri diritti e socialità nel mondo di oggi?

Al Centro NuovoProgetto di Bergamo si è tenuto il terzo incontro del ciclo “La cura riformista”, dedicato a esplorare la possibilità di un equilibrio tra desideri, diritti e socialità nel contesto attuale. Il dibattito ha focalizzato l’attenzione sull’importanza di una sinistra riformista, orientata a un programma moderato e riformatore, in risposta alle sfide contemporanee.

Bergamo. Al Centro NuovoProgetto si è svolto il terzo incontro del ciclo " La cura riformista " che ha visto al centro del dibattito l'esigenza di riflettere sull'idea di sinistra con un programma riformatore non massimalista. All'incontro di giovedì 4 dicembre presieduto da Silvana Tacchio, vicepresidente del Centro NuovoProgetto, ha partecipato l'editorialista politico e saggista bergamasco Giovanni Cominelli. Dal 1988 il Centro è un punto di riferimento culturale che promuove un pensiero di sinistra riformista, non massimalista. Nel 2023 in occasione di Bergamo -Brescia Capitale della Cultura il Centro si è concentrato sul tema del confine, come elemento che separa e unisce allo stesso tempo; in una situazione storica e geopolitica critica come quella che stiamo vivendo, quindi, ci si è domandati cosa significhi il riformismo e se e come riattualizzarlo.

