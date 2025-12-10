La cucina italiana proclamata patrimonio culturale immateriale Unesco è ufficiale

La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dall'UNESCO, si afferma come un simbolo universale di tradizione e identità. Questa prestigiosa iscrizione ufficializza l'importanza della cultura culinaria italiana nel panorama mondiale, valorizzando le sue radici storiche e gastronomiche. Un traguardo che celebra la ricchezza e la diversità delle eccellenze italiane in campo culinario.

Roma, 10 dicembre 2025 – La cucina italiana entra ufficialmente nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Il Comitato intergovernativo, riunito in India a Nuova Delhi, ha approvato l’iscrizione della candidatura “Cucina italiana fra sostenibilità e diversità bio-culturale”, confermando la valutazione preliminare positiva dello scorso novembre. In sala, alla lettura della decisione, sono arrivati gli applausi della delegazione italiana guidata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Si tratta di un riconoscimento atteso, che premia una tradizione culinaria considerata modello di inclusività, sostenibilità e legame con i territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

