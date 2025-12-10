La cucina italiana patrimonio dell’umanità Unesco

La cucina italiana, simbolo di tradizione e creatività, riceve il prestigioso riconoscimento dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Un traguardo storico che valorizza le eccellenze gastronomiche e culturali del nostro Paese, riconoscendo l'importanza di preservare e promuovere questa ricca eredità culinaria a livello globale.

Il riconoscimento arriva dall'Unesco: la cucina italiana è diventata patrimonio dell'umanità, è la prima volta al mondo.

