La cucina italiana Patrimonio dell’Umanità Unesco | sostenibilità e diversità bioculturale le tappe del percorso
La cucina italiana è stata riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, un riconoscimento che celebra la sua ricca diversità e sostenibilità. Questo prestigioso attestato arriva dopo un lungo percorso, segnato da votazioni e discussioni tra i delegati di 185 Stati, con un risultato che sottolinea l’importanza culturale e gastronomica della tradizione italiana nel contesto globale.
La cucina italiana è Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco. Il verdetto è stato annunciato oggi: il comitato riunito a Nuova Delhi era formato dai delegati di 185 Stati, ma di questi solamente 24 hanno votato a favore o contro le nuove proposte di candidatura come patrimonio dell’umanità. Tra questi Francia, Spagna, Germania, Slovacchia, ma anche Ucraina, Cina, India, Nigeria, Emirati Arabi. La candidatura nel 2023. La storia della candidatura inizia ufficialmente nel 2023, quando il Governo italiano annuncia, attraverso un comunicato del Ministero della Cultura, l’intenzione di presentare un dossier dedicato non a un singolo piatto, ma a un’intera cultura culinaria, “un insieme di pratiche sociali, abitudini e gestualità che portano a considerare la preparazione e il consumo del pasto come momento di condivisione e incontro – citava la comunicazione datata 24 marzo – È il rito collettivo di un popolo che concepisce il cibo come elemento culturale identitario”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Cucina italiana, primo sì. Patrimonio immateriale dell’Umanità: il dossier è promosso anche grazie ad Artusi
Fondo promozione cucina italiana all’estero: stanziati 950 mila euro per il Made in Italy
Cucina Italiana patrimonio Unesco, in campo anche Al Bano e Mogol
Mancano poche ore al verdetto che dovrebbe decretare la cucina italiana Patrimonio immateriale dell'Unesco. Ci colleghiamo con l'India, dove c'è Maddalena Fossati, direttrice de "La cucina italiana" e presidente del Comitato Promotore per la candidatura
Perché la cucina italiana è stata candidata a patrimonio Unesco? https://lacucinaitaliana.visitlink.me/L6Zwen #LCIDal1929 - facebook.com Vai su Facebook
Unesco: la cucina italiana è patrimonio dell'umanità - l Comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito a Nuova Delhi, ha iscritto la cucina italiana tra i beni non tangibili patrimonio dell'umanità. italiaoggi.it scrive
