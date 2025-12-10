La cucina italiana Patrimonio dell’Umanità Unesco | sostenibilità e diversità bioculturale le tappe del percorso

La cucina italiana è stata riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, un riconoscimento che celebra la sua ricca diversità e sostenibilità. Questo prestigioso attestato arriva dopo un lungo percorso, segnato da votazioni e discussioni tra i delegati di 185 Stati, con un risultato che sottolinea l’importanza culturale e gastronomica della tradizione italiana nel contesto globale.

La cucina italiana è Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco. Il verdetto è stato annunciato oggi: il comitato riunito a Nuova Delhi era formato dai delegati di 185 Stati, ma di questi solamente 24 hanno votato a favore o contro le nuove proposte di candidatura come patrimonio dell’umanità. Tra questi Francia, Spagna, Germania, Slovacchia, ma anche Ucraina, Cina, India, Nigeria, Emirati Arabi. La candidatura nel 2023. La storia della candidatura inizia ufficialmente nel 2023, quando il Governo italiano annuncia, attraverso un comunicato del Ministero della Cultura, l’intenzione di presentare un dossier dedicato non a un singolo piatto, ma a un’intera cultura culinaria, “un insieme di pratiche sociali, abitudini e gestualità che portano a considerare la preparazione e il consumo del pasto come momento di condivisione e incontro – citava la comunicazione datata 24 marzo – È il rito collettivo di un popolo che concepisce il cibo come elemento culturale identitario”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La cucina italiana Patrimonio dell’Umanità Unesco: sostenibilità e diversità bioculturale, le tappe del percorso

