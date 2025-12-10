La Cucina italiana patrimonio dell’umanità un primato che inorgoglisce Il messaggio di Meloni

La cucina italiana, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità, rappresenta un simbolo di eccellenza e tradizione. Questo prestigioso riconoscimento valorizza le radici culturali, le tecniche e i sapori che rendono unica la nostra gastronomia nel mondo. Un traguardo che ci rende orgogliosi e che celebra l’importanza di preservare e promuovere questa ricchezza culturale.

Voglio condividere con voi una notizia che ci riempie d’orgoglio. Oggi l’Unesco ha riconosciuto la Cucina italiana Patrimonio dell’Umanità. Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza. La nostra cucina nasce da filiere agricole che coniugano qualità e sostenibilità. Custodisce un patrimonio millenario che si tramanda di generazione in generazione. Cresce nell’eccellenza dei nostri produttori e si trasforma in capolavoro nella maestria dei nostri cuochi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Cucina italiana patrimonio dell’umanità, un primato che inorgoglisce. Il messaggio di Meloni

