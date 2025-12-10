La cucina italiana Patrimonio dell' Umanità l' orgoglio di Giorgia Meloni | Siamo i primi al mondo

L'Unesco ha riconosciuto ufficialmente la cucina italiana come Patrimonio dell'Umanità, un traguardo che sottolinea l'importanza culturale e gastronomica del nostro paese. Un prestigioso riconoscimento che celebra la tradizione culinaria italiana a livello globale, rafforzando il suo ruolo come simbolo di identità e orgoglio nazionale.

"Oggi l'Unesco ha riconosciuto la Cucina italiana Patrimonio dell'Umanità. Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza ". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio diffuso in occasione dell'iscrizione della Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco. "La nostra cucina nasce da filiere agricole che coniugano qualità e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

