La cucina italiana nominata dall’Unesco patrimonio dell’umanità
La cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO durante l’assemblea in corso a Nuova Delhi. Questa prestigiosa certificazione celebra la ricchezza culturale e gastronomica del nostro Paese, sottolineando l’importanza delle tradizioni culinarie italiane a livello globale. Un riconoscimento che valorizza un patrimonio unico e inestimabile.
La cucina italiana è stata nominata Patrimonio mondiale dell’umanità. Lo ha deciso l’assemblea Unesco in corso a Nuova Delhi. Il messaggio di Meloni: “Orgoglio, siamo i primi al mondo”. “Voglio condividere con voi una notizia che ci riempie d’orgoglio. Oggi l’Unesco ha riconosciuto la Cucina italiana Patrimonio dell’Umanità”. Così la premier, Giorgia Meloni, in un messaggio. “Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
