La Cucina Italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità

La cucina italiana raggiunge un importante traguardo, diventando ufficialmente patrimonio culturale immateriale dell’umanità secondo l’UNESCO. Questo riconoscimento celebra la ricchezza e la tradizione della cucina italiana, valorizzando il suo ruolo fondamentale nella cultura e nell’identità del Paese. Un traguardo storico che sottolinea l’universalità e l’importanza di questa tradizione gastronomica.

Per la prima volta nella storia, la cucina italiana viene riconosciuta dall'Unesco come patrimonio culturale immateriale dell'umanità nella sua interezza. La decisione, presa all'unanimità dal Comitato intergovernativo riunito a New Delhi, celebra la cucina.

La cucina italiana entra nel patrimonio culturale dell'umanità dell'UNESCO - L'ingresso della cucina italiana nella lista del Patrimonio Immateriale Unesco riconosce al nostro Paese l'operato delle imprese agro-