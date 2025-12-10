La cucina italiana è patrimonio Unesco

La cucina italiana ha ottenuto il riconoscimento UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. Dopo anni di impegno e collaborazione tra esperti e appassionati, Maddalena Fossati, direttore di La Cucina Italiana e presidente della candidatura, celebra questo importante traguardo con un messaggio di orgoglio e speranza.

“In ogni caso, viva la Cucina Italiana”: è l’ultima frase che Maddalena Fossati, direttore di La Cucina Italiana (giornale) e presidente della candidatura Unesco pronuncia prima della proclamazione, sul suo canale Instagram con il quale ha portato avanti l’avventura che è durata anni e ha coinvolto numerosissimi personaggi dell’enogastronomia nazionale. Poi spazio alle lacrime e agli abbracci, per festeggiare questo traguardo che il Governo ha tanto promosso e che porta per la prima volta una cucina nazionale ad ottenere questo riconoscimento. L'articolo proviene da Linkiesta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

