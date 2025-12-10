La cucina italiana è patrimonio Unesco
La cucina italiana ha ottenuto il riconoscimento UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. Dopo anni di impegno e collaborazione tra esperti e appassionati, Maddalena Fossati, direttore di La Cucina Italiana e presidente della candidatura, celebra questo importante traguardo con un messaggio di orgoglio e speranza.
“In ogni caso, viva la Cucina Italiana”: è l’ultima frase che Maddalena Fossati, direttore di La Cucina Italiana (giornale) e presidente della candidatura Unesco pronuncia prima della proclamazione, sul suo canale Instagram con il quale ha portato avanti l’avventura che è durata anni e ha coinvolto numerosissimi personaggi dell’enogastronomia nazionale. Poi spazio alle lacrime e agli abbracci, per festeggiare questo traguardo che il Governo ha tanto promosso e che porta per la prima volta una cucina nazionale ad ottenere questo riconoscimento. L'articolo proviene da Linkiesta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Cucina italiana, primo sì. Patrimonio immateriale dell’Umanità: il dossier è promosso anche grazie ad Artusi
Fondo promozione cucina italiana all’estero: stanziati 950 mila euro per il Made in Italy
Cucina Italiana patrimonio Unesco, in campo anche Al Bano e Mogol
? Mancano poche ore al verdetto che dovrebbe decretare la #cucinaitaliana Patrimonio immateriale dell'Unesco. Ci colleghiamo con l'India, dove c'è #MaddalenaFossati, direttrice de "La cucina italiana" e presidente del Comitato Promotore per la candidatu Vai su X
? 10 dicembre: un giorno decisivo per la cucina italiana! Domani sapremo finalmente se la nostra cucina italiana entrerà ufficialmente nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Una candidatura speciale, perché non celebra un singolo piatto Vai su Facebook
Non è solo orgoglio nazionale, è una questione di filiera. La cucina italiana patrimonio dell’Unesco - A poche ore dagli sviluppi in merito alla candidatura della cucina italiana all’UNESCO occorre dire che non è un esercizio di patriottismo. Segnala italiangourmet.it
