La cucina italiana è Patrimonio Unesco Meloni | Siamo primi al mondo a ottenere questo riconoscimento

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cucina italiana è stata riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO, un riconoscimento che celebra la sua ricchezza e tradizione. La premier Meloni ha sottolineato l'orgoglio nazionale, evidenziando che l'Italia è il primo paese al mondo a ricevere questo prestigioso riconoscimento per la propria cultura culinaria.

La cucina italiana viene inclusa nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco. Meloni: "Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

