La cucina italiana è Patrimonio Unesco Meloni | Siamo primi al mondo a ottenere questo riconoscimento
La cucina italiana è stata riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO, un riconoscimento che celebra la sua ricchezza e tradizione. La premier Meloni ha sottolineato l'orgoglio nazionale, evidenziando che l'Italia è il primo paese al mondo a ricevere questo prestigioso riconoscimento per la propria cultura culinaria.
La cucina italiana viene inclusa nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco. Meloni: "Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza".
Cucina italiana, primo sì. Patrimonio immateriale dell’Umanità: il dossier è promosso anche grazie ad Artusi
Fondo promozione cucina italiana all’estero: stanziati 950 mila euro per il Made in Italy
Cucina Italiana patrimonio Unesco, in campo anche Al Bano e Mogol
Mancano poche ore al verdetto che dovrebbe decretare la cucina italiana Patrimonio immateriale dell'Unesco. Ci colleghiamo con l'India, dove c'è Maddalena Fossati, direttrice de "La cucina italiana" e presidente del Comitato Promotore per la candidatura.
10 dicembre: un giorno decisivo per la cucina italiana! Domani sapremo finalmente se la nostra cucina italiana entrerà ufficialmente nel Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO. Una candidatura speciale, perché non celebra un singolo piatto
La cucina italiana entra nel patrimonio culturale dell'umanità dell'UNESCO - L'ingresso della cucina italiana nella lista del Patrimonio Immateriale Unesco riconosce al nostro Paese l'operato delle imprese agro-
