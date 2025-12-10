La cucina italiana è Patrimonio Unesco Meloni | Siamo primi al mondo a ottenere questo riconoscimento
La cucina italiana è stata riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO, un importante traguardo che celebra la ricchezza e la tradizione gastronomica del paese. Questo riconoscimento posiziona l'Italia al primo posto nel mondo per tutela e valorizzazione delle sue eccellenze culinarie, sottolineando l'importanza culturale e identitaria di piatti e pratiche tramandate nel tempo.
La cucina italiana viene inclusa nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco. Meloni: "Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cucina italiana, primo sì. Patrimonio immateriale dell’Umanità: il dossier è promosso anche grazie ad Artusi
Fondo promozione cucina italiana all’estero: stanziati 950 mila euro per il Made in Italy
Cucina Italiana patrimonio Unesco, in campo anche Al Bano e Mogol
? Mancano poche ore al verdetto che dovrebbe decretare la #cucinaitaliana Patrimonio immateriale dell'Unesco. Ci colleghiamo con l'India, dove c'è #MaddalenaFossati, direttrice de "La cucina italiana" e presidente del Comitato Promotore per la candidatu Vai su X
Perché la cucina italiana è stata candidata a patrimonio Unesco? https://lacucinaitaliana.visitlink.me/L6Zwen #LCIDal1929 Vai su Facebook
Unesco: la cucina italiana è patrimonio dell'umanità - Il Comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito a Nuova Delhi, ha iscritto la cucina italiana tra i beni non tangibili patrimonio dell'umanità. Lo riporta italiaoggi.it
