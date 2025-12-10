La Cucina italiana è patrimonio Unesco Meloni | Risultato che ci inorgoglisce

La cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, un risultato celebrato anche dal governo. Il premier Meloni ha sottolineato il ruolo decisivo delle istituzioni nel sostenere questa candidatura, evidenziando l'importanza di preservare e valorizzare le tradizioni gastronomiche del paese. Un traguardo che rende orgogliosi tutti gli italiani.

Il premier: «Il governo ci ha creduto fin dall’inizio, impulso decisivo per nuovi traguardi». «Il governo ha creduto fin dall’inizio in questa sfida e ha fatto la sua parte per raggiungere questo traguardo. Ringrazio i ministri Lollobrigida e Giuli che hanno seguito il dossier, ma è stata una partita che non abbiamo giocato da soli: abbiamo vinto questa sfida insieme al popolo italiano. Questo riconoscimento imprimerà al sistema Italia un impulso decisivo per raggiungere nuovi traguardi». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio celebrando l’entrata della cucina italiana nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. 🔗 Leggi su Laverita.info