La cucina italiana è Patrimonio Unesco Fipe Rimini | Titolo che valorizza anche il nostro territorio

Riminitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cucina italiana, riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’Unesco, rappresenta un importante elemento di identità e tradizione. Fipe-Confcommercio Rimini esprime soddisfazione per questo riconoscimento, sottolineando come esso contribuisca a valorizzare anche il territorio e le eccellenze gastronomiche della regione.

Fipe-Confcommercio della provincia di Rimini esprime soddisfazione per il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità sotto l’egida dell’Unesco. Un traguardo storico, sancito all’unanimità dal Comitato intergovernativo riunito a New Delhi, che conferma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

