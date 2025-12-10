La cucina italiana è Patrimonio Unesco Fipe Rimini | Titolo che valorizza anche il nostro territorio

La cucina italiana, riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità dall’UNESCO, rappresenta un importante patrimonio culturale e gastronomico. Fipe-Confcommercio di Rimini esprime soddisfazione per questo prestigioso riconoscimento, che valorizza non solo la tradizione culinaria, ma anche il territorio e le sue eccellenze.

Fipe-Confcommercio della provincia di Rimini esprime soddisfazione per il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità sotto l’egida dell’Unesco. Un traguardo storico, sancito all’unanimità dal Comitato intergovernativo riunito a New Delhi, che conferma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

La cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Ne gioiamo assai, ma qui è d’uopo fare delle capanze. L’Italia va bene, ma chi trascina l’italia a livello culinario? La provincia di Teramo, mo li so dette, avaste. Di - facebook.com Vai su Facebook

Cucina Italiana patrimonio dell'Unesco: gli sportivi e l'amore per i piatti italiani #SkySport #Unesco Vai su X

Cucina italiana patrimonio Unesco, i punti chiave del dossier che hanno portato al riconoscimento - Pier Luigi Petrillo, docente universitario e referente scientifico del progetto, racconta i cinque anni di lavoro e i criteri che sono si sono rivelati decisivi ... Segnala corriere.it

La cucina italiana è patrimonio dell'Unesco, premiata per la prima volta una nazione intera - Uno scrigno di economia, cultura, tradizione, convivialità, territori e soprattutto identità di un popolo. Da ilmessaggero.it