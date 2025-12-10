La cucina italiana è patrimonio Unesco cosa significa? Oneri e onori | programmi educativi e lotta alla contraffazione

La cucina italiana, riconosciuta Patrimonio Unesco, rappresenta un simbolo di eccellenza culturale e gastronomica. Questo riconoscimento implica responsabilità e opportunità, spingendo l’Italia a promuovere programmi educativi, tutelare le filiere autentiche e combattere la contraffazione, per preservare e valorizzare un patrimonio unico nel suo genere.

L'Italia è chiamata a trasformare un vanto identitario in un impegno concreto di tutela, educazione alimentare e difesa delle filiere autentiche. "La cucina italiana è un modello vincente anche come stile di vita e ora potrà ricevere nuovo impulso. C'è infatti bisogno di una vasta campagna di sensibilizzazione e di educazione". – Notizie.com A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop, in merito al riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco.