La cucina italiana è patrimonio Unesco cosa significa? Oneri e onori | programmi educativi e lotta alla contraffazione
La cucina italiana, riconosciuta Patrimonio Unesco, rappresenta un simbolo di eccellenza culturale e gastronomica. Questo riconoscimento implica responsabilità e opportunità, spingendo l’Italia a promuovere programmi educativi, tutelare le filiere autentiche e combattere la contraffazione, per preservare e valorizzare un patrimonio unico nel suo genere.
L’Italia è chiamata a trasformare un vanto identitario in un impegno concreto di tutela, educazione alimentare e difesa delle filiere autentiche. “La cucina italiana è un modello vincente anche come stile di vita e ora potrà ricevere nuovo impulso. C’è infatti bisogno di una vasta campagna di sensibilizzazione e di educazione”. – Notizie.com A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop, in merito al riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco. 🔗 Leggi su Notizie.com
La cucina italiana è ufficialmente Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità! - facebook.com Vai su Facebook
La cucina italiana patrimonio dell’umanità Unesco ilsole24ore.com/art/la-cucina-… Vai su X
“É un’arte di vivere”: la cucina italiana riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco - Una vittoria culturale per l'Italia: la prima tradizione gastronomica al mondo riconosciuta nella sua interezza dall'Unesco ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Superbonus, la beffa finale: a pagare il conto delle truffe saranno le famiglie e i singoli condòmini: ecco ... secoloditalia.it
“Basta macellare cavalli e asini, vanno riconosciuti come animali d’affezione”: la proposta di legge di Evi ... ilfattoquotidiano.it
“Bonus da 55 euro per le bollette”. L’annuncio in Italia, a chi spetta e come ottenerlo thesocialpost.it
Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto, è svolta nelle indagini: “L’abbiamo trovato” thesocialpost.it
Catania, alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo dayitalianews.com
Inter Liverpool, seconda beffa europea: rigore contestato e passo indietro a San Siro internews24.com