La cucina italiana è patrimonio dell' Unesco | Favorisce l' inclusione sociale e promuove il benessere Meloni | Un primato che ci rende orgogliosi
La cucina italiana è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, un riconoscimento che evidenzia il suo valore universale. Questo prestigioso status sottolinea il ruolo della cucina italiana nel promuovere inclusione sociale e benessere, rendendo l'Italia orgogliosa di un primato che celebra le sue tradizioni culinarie a livello globale.
La cucina italiana Patrimonio dell’Umanità Unesco: sostenibilità e diversità bioculturale, le tappe del percorso - Il verdetto è stato annunciato oggi: il comitato riunito a Nuova Delhi era formato dai ... Segnala msn.com
