La cucina italiana è patrimonio dell' Unesco | Favorisce l' inclusione sociale e promuove il benessere Meloni | Un primato che ci rende orgogliosi

La cucina italiana è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, un riconoscimento che evidenzia il suo valore universale. Questo prestigioso status sottolinea il ruolo della cucina italiana nel promuovere inclusione sociale e benessere, rendendo l'Italia orgogliosa di un primato che celebra le sue tradizioni culinarie a livello globale.

La Cucina italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell'umanità. È la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. A deliberarlo,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

