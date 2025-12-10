La cucina italiana è patrimonio dell’UNESCO | Fatta per esprimere amore E Giorgia Meloni festeggia con un videomessaggio
La cucina italiana entra ufficialmente nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’UNESCO, riconoscendo il suo valore come espressione di amore e tradizione. La decisione, presa dal Comitato intergovernativo a Nuova Delhi, rappresenta un risultato storico per l’Italia, che diventa il primo Paese al mondo a vedere riconosciuta l’intera cultura culinaria come patrimonio dell’umanità.
La cucina italiana entra ufficialmente nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. La decisione è arrivata dal Comitato intergovernativo dell’UNESCO, riunito a Nuova Delhi, e rappresenta un traguardo senza precedenti: l’Italia è il primo Paese al mondo a vedere riconosciuta la propria tradizione culinaria nella sua completezza, non solo singoli piatti o tecniche. La candidatura, intitolata “Cucina italiana: sostenibilità e diversità bioculturale”, è stata presentata dai ministeri della Cultura e dell’Agricoltura. Il 10 novembre 2025 era arrivato un primo via libera dal comitato tecnico, che aveva espresso valutazione positiva e raccomandato l’inserimento nella Lista rappresentativa. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Cucina italiana, primo sì. Patrimonio immateriale dell’Umanità: il dossier è promosso anche grazie ad Artusi
Fondo promozione cucina italiana all’estero: stanziati 950 mila euro per il Made in Italy
Cucina Italiana patrimonio Unesco, in campo anche Al Bano e Mogol
? Mancano poche ore al verdetto che dovrebbe decretare la #cucinaitaliana Patrimonio immateriale dell'Unesco. Ci colleghiamo con l'India, dove c'è #MaddalenaFossati, direttrice de "La cucina italiana" e presidente del Comitato Promotore per la candidatu Vai su X
Perché la cucina italiana è stata candidata a patrimonio Unesco? https://lacucinaitaliana.visitlink.me/L6Zwen #LCIDal1929 Vai su Facebook
Unesco: la cucina italiana è patrimonio dell'umanità - l Comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito a Nuova Delhi, ha iscritto la cucina italiana tra i beni non tangibili patrimonio dell'umanità. Come scrive italiaoggi.it
Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave” pianetamilan.it
Roma, Pellegrini in attesa: futuro bloccato e nessun segnale dalla società sololaroma.it
Rigore Inter Liverpool, la reazione di Van Dijk e Slot dopo l’episodio di San Siro! È accaduto nelle ... juventusnews24.com
L’oroscopo di domani, 11 dicembre 2025: le previsioni e il segno fortunato del giorno dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Celta Vigo-Bologna (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com