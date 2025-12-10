La cucina italiana è patrimonio dell’UNESCO | Fatta per esprimere amore E Giorgia Meloni festeggia con un videomessaggio

Cultweb.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cucina italiana entra ufficialmente nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’UNESCO, riconoscendo il suo valore come espressione di amore e tradizione. La decisione, presa dal Comitato intergovernativo a Nuova Delhi, rappresenta un risultato storico per l’Italia, che diventa il primo Paese al mondo a vedere riconosciuta l’intera cultura culinaria come patrimonio dell’umanità.

La cucina italiana entra ufficialmente nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. La decisione è arrivata dal Comitato intergovernativo dell’UNESCO, riunito a Nuova Delhi, e rappresenta un traguardo senza precedenti: l’Italia è il primo Paese al mondo a vedere riconosciuta la propria tradizione culinaria nella sua completezza, non solo singoli piatti o tecniche. La candidatura, intitolata “Cucina italiana: sostenibilità e diversità bioculturale”, è stata presentata dai ministeri della Cultura e dell’Agricoltura. Il 10 novembre 2025 era arrivato un primo via libera dal comitato tecnico, che aveva espresso valutazione positiva e raccomandato l’inserimento nella Lista rappresentativa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

la cucina italiana 232 patrimonio dell8217unesco fatta per esprimere amore e giorgia meloni festeggia con un videomessaggio

© Cultweb.it - La cucina italiana è patrimonio dell’UNESCO: “Fatta per esprimere amore”. E Giorgia Meloni festeggia con un videomessaggio

Cucina italiana, primo sì. Patrimonio immateriale dell’Umanità: il dossier è promosso anche grazie ad Artusi

Fondo promozione cucina italiana all’estero: stanziati 950 mila euro per il Made in Italy

Cucina Italiana patrimonio Unesco, in campo anche Al Bano e Mogol

cucina italiana 232 patrimonioUnesco: la cucina italiana &#232; patrimonio dell'umanità - l Comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito a Nuova Delhi, ha iscritto la cucina italiana tra i beni non tangibili patrimonio dell'umanità. Come scrive italiaoggi.it