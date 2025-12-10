La cucina italiana è patrimonio dell’UNESCO | Fatta per esprimere amore E Giorgia Meloni festeggia con un videomessaggio

La cucina italiana entra ufficialmente nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’UNESCO, riconoscendo il suo valore come espressione di amore e tradizione. La decisione, presa dal Comitato intergovernativo a Nuova Delhi, rappresenta un risultato storico per l’Italia, che diventa il primo Paese al mondo a vedere riconosciuta l’intera cultura culinaria come patrimonio dell’umanità.

La cucina italiana entra ufficialmente nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. La decisione è arrivata dal Comitato intergovernativo dell’UNESCO, riunito a Nuova Delhi, e rappresenta un traguardo senza precedenti: l’Italia è il primo Paese al mondo a vedere riconosciuta la propria tradizione culinaria nella sua completezza, non solo singoli piatti o tecniche. La candidatura, intitolata “Cucina italiana: sostenibilità e diversità bioculturale”, è stata presentata dai ministeri della Cultura e dell’Agricoltura. Il 10 novembre 2025 era arrivato un primo via libera dal comitato tecnico, che aveva espresso valutazione positiva e raccomandato l’inserimento nella Lista rappresentativa. 🔗 Leggi su Cultweb.it