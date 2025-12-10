La cucina italiana è patrimonio dell’umanità la decisione dell’Unesco | Favorisce l’inclusione sociale e promuove il benessere

La cucina italiana è stata riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, evidenziando il suo ruolo nel favorire l’inclusione sociale e promuovere il benessere. Un riconoscimento che valorizza le tradizioni, i saperi e le pratiche che rendono unica questa cultura culinaria a livello globale.

La cucina italiana è stata ufficialmente inserita tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità. Si tratta della prima cucina al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza. La decisione è stata approvata all’unanimità dal Comitato intergovernativo dell’Unesco, riunito a New Delhi, in India. Nella motivazione si sottolinea come la cucina italiana rappresenti «una sintesi culturale e sociale di tradizioni culinarie», un modo per «prendersi cura di sé e degli altri, esprimere affetto e riscoprire le proprie radici», offrendo alle comunità un mezzo per condividere la propria storia e interpretare il mondo che le circonda. 🔗 Leggi su Open.online

