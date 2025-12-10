La cucina italiana è nella storia | prima in assoluto a essere patrimonio Unesco

La cucina italiana, simbolo di tradizione e raffinatezza, ha raggiunto un importante traguardo diventando patrimonio culturale immateriale dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO. Questo prestigioso riconoscimento celebra la ricchezza delle sue specialità e il suo ruolo fondamentale nella cultura e nell’identità del paese.

Oggi hanno vinto il buon gusto e la tradizione. La cucina italiana è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità, la prima in assoluto a ricevere un simile riconoscimento. Lo ha deciso, all'unanimità, il Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India. A fare la differenza a favore dell'Italia è stata la «miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie, un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda».

