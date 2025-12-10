La cucina italiana diventa patrimonio dell' Unesco | Favorisce l' inclusione sociale e promuove il benessere Meloni | Un primato che ci rende orgogliosi

La cucina italiana entra a far parte dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità dell'UNESCO, riconoscimento che celebra la sua ricchezza e tradizione. Questa conquista sottolinea il ruolo della cucina come elemento di inclusione sociale e benessere, affermando il primato assoluto dell'Italia nel panorama culinario globale. Un traguardo che rende orgogliosi cittadini e istituzioni.

