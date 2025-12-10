La cucina italiana diventa patrimonio dell' Unesco | Favorisce l' inclusione sociale e promuove il benessere Meloni | Un primato che ci rende orgogliosi

La cucina italiana entra a far parte dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità dell'UNESCO, riconoscimento che celebra la sua ricchezza e tradizione. Questa conquista sottolinea il ruolo della cucina come elemento di inclusione sociale e benessere, affermando il primato assoluto dell'Italia nel panorama culinario globale. Un traguardo che rende orgogliosi cittadini e istituzioni.

La Cucina italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell'umanità. È la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza.

Cucina italiana, primo sì. Patrimonio immateriale dell’Umanità: il dossier è promosso anche grazie ad Artusi

Fondo promozione cucina italiana all’estero: stanziati 950 mila euro per il Made in Italy

Cucina Italiana patrimonio Unesco, in campo anche Al Bano e Mogol

Mancano poche ore al verdetto che dovrebbe decretare la #cucinaitaliana Patrimonio immateriale dell'Unesco. Ci colleghiamo con l'India, dove c'è #MaddalenaFossati, direttrice de "La cucina italiana" e presidente del Comitato Promotore per la candidatu

10 dicembre: un giorno decisivo per la cucina italiana! Domani sapremo finalmente se la nostra cucina italiana entrerà ufficialmente nel Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO. Una candidatura speciale, perché non celebra un singolo piatto

La cucina italiana entra nel patrimonio culturale dell'umanità dell'UNESCO - L'ingresso della cucina italiana nella lista del Patrimonio Immateriale Unesco riconosce al nostro Paese l'operato delle imprese agro-