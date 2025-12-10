La cucina italiana diventa Patrimonio dell’Umanità

Il 10 dicembre 2025, la cucina italiana è stata ufficialmente inserita nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO, riconoscendo il suo valore culturale e tradizionale. Questo importante traguardo celebra l’eccellenza e la ricchezza delle tradizioni gastronomiche italiane, patrimonio condiviso e apprezzato in tutto il mondo.

Roma, 10 dicembre 2025 – La cucina italiana entra ufficialmente nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Il Comitato intergovernativo dell’organizzazione, riunito a Nuova Delhi, ha approvato l’iscrizione della candidatura della “Cucina italiana fra sostenibilità e diversità bio-culturale”, confermando la valutazione preliminare positiva dello scorso novembre. Applausi sono arrivati all’annuncio dalla delegazione italiana presente in sala e guidata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La candidatura – avanzata nel 2023 dal Collegio Culinario Associazione culturale per l’enogastronomia italiana in collaborazione con Casa Artusi, l’Accademia della Cucina Italiana e la rivista La Cucina Italiana – mirava a promuovere principi e valori tipici della tradizione italiana, come il contrasto allo spreco alimentare e la riduzione del consumo di risorse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

