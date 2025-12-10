La cucina italiana diventa Patrimonio dell’Umanità Unesco | riconoscimento senza precedenti

Dayitalianews.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cucina italiana entra ufficialmente nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Unesco, un riconoscimento storico e senza precedenti. Questo prestigioso riconoscimento celebra la ricchezza e l’unicità delle tradizioni gastronomiche italiane, rendendola la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. Un traguardo che valorizza un patrimonio culturale di inestimabile valore.

Un riconoscimento storico e senza precedenti. La cucina italiana entra ufficialmente nella Lista dei patrimoni culturali immateriali dellumanità dell'Unesco, diventando la prima tradizione gastronomica al mondo riconosciuta nella sua totalità. La decisione è arrivata all'unanimità dal Comitato intergovernativo riunito a New Delhi. Secondo l'Unesco, la cucina italiana rappresenta "una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie", un linguaggio attraverso cui gli italiani esprimono cura, affetto, identità e memoria collettiva. È un patrimonio vivente che permette alle comunità di condividere storie, esperienze e visioni del mondo.

