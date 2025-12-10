La cucina italiana diventa patrimonio dell’umanità Gaetana Russo | Risultato storico per Parma e l' Italia

Parmatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta come patrimonio dell’umanità, un risultato storico celebrato da Gaetana Russo. L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno del governo Meloni e del Ministro Lollobrigida, che hanno portato a questo importante riconoscimento, valorizzando la tradizione culinaria del nostro paese a livello internazionale.

“Grazie all’instancabile lavoro del governo Meloni e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida oggi la cucina italiana diventa patrimonio dell’umanità" sottolinea la deputata di Fratelli d’Italia Gaetana Russo."L’importante riconoscimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

