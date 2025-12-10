La Confsal TA chiede disciplina di installazione dei chioschi nella città di Catania
La segreteria regionale della “Confsal T.A.”, rappresentata da Bartolo Curia, ha richiesto al sindaco di Catania, Enrico Trantino, l’adozione di norme più rigorose per l’installazione dei chioschi nella città, evidenziando l’importanza di disciplina e regolamentazione per garantire un corretto sviluppo urbano e il rispetto delle normative locali.
La segreteria regionale “Confsal T.A.”, rappresentata da Bartolo Curia, in una nota inviata al sindaco di Catania Enrico Trantino, evidenzia che con delibera n. 2 del 20 febbraio del 2023, veniva approvato un Regolamento dl Consiglio Comunale, con ordine del giorno: disciplina di installazione dei chioschi nella città di Catania. “ In questa città – si legge la nota sindacale – si registra una proliferazione selvaggia di chioschi in numerosi zone della città, peraltro, prive di autorizzazioni ed inoltre, non è stato mai reso esecutivo, la delibera approvata da oltre 3 anni. Grave negligenza, dato che delibere approvate, devono essere rese esecutive immediatamente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
