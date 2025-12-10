La clinica privata che licenzia ventidue lavoratori prima di Natale

In un contesto di crescente tensione, i lavoratori del Tiberia Hospital di Roma hanno organizzato un presidio di protesta contro i recenti licenziamenti decisi dalla direzione prima delle festività natalizie, esponendo uno striscione ironico e amaro che riassume il loro disappunto e la difficoltà della situazione.

"Grazie e buon Natale anche a voi". È questo il testo del grande striscione, ricco di ironia e di amarezza, che i lavoratori del Tiberia Hospital di Roma hanno esposto durante il presidio di protesta contro i licenziamenti decisi dalla direzione.La clinica che licenzia 22 lavoratoriDal gruppo GVM.

