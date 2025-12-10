La clinica privata che licenzia ventidue lavoratori prima di Natale
In un contesto di crescente tensione, i lavoratori del Tiberia Hospital di Roma hanno organizzato un presidio di protesta contro i recenti licenziamenti decisi dalla direzione prima delle festività natalizie, esponendo uno striscione ironico e amaro che riassume il loro disappunto e la difficoltà della situazione.
“Grazie e buon Natale anche a voi”. È questo il testo del grande striscione, ricco di ironia e di amarezza, che i lavoratori del Tiberia Hospital di Roma hanno esposto durante il presidio di protesta contro i licenziamenti decisi dalla direzione.La clinica che licenzia 22 lavoratoriDal gruppo GVM. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Veterinario aggredito in clinica a Lecce, nei guai per violenza privata madre e due figli
Volevano solo togliere la cataratta: 30 pazienti rischiano la vista dopo l’operazione in clinica privata a Catania
Medici in affitto. Sanità pubblica in clinica privata
Questa sera alle 21:30 ultimo appuntamento con la serie "L'altro ispettore". Mimmo indaga sulla morte di Serena, infermiera investita mentre tornava a casa dopo il turno di notte in una clinica privata. Sull’asfalto nessun segno di frenata, nessuna traccia di al Vai su Facebook
