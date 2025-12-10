La Clai all’esame verità | Sarà una battaglia sportiva
La Clai affronta una sfida cruciale nella serie A2 di volley, disputando questa sera alle 20.30 la partita contro Busto Arsizio, quarta in classifica. Una sfida che si preannuncia intensa e determinante nella lotta per evitare la poule retrocessione, mettendo alla prova la tenacia e il valore delle due squadre in campo.
Il volley di serie A2 non si ferma mai. La Clai questa sera, alle ore 20.30, giocherà sul campo di Busto Arsizio, quarta in classifica contro la quinta, una sfida importante per le due squadre impegnate nella lotta per evitare la poule retrocessione. La Clai arriva dalla vittoria in rimonta sul campo di Offanengo, una seconda trasferta consecutiva in Lombardia che ha la sua importanza nell’economia del campionato. Un’altra prova verità per una squadra in crescita come la Clai, le ragazze di Simne Bendandi stanno facendo vedere in ogni partita i loro miglioramenti e se ne stanno accorgendo le avversarie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Clai, che esame a Brescia. Bulovic: "Siamo pronte"
