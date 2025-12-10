La città del mondo dove si mangia meglio è Napoli | podio della classifica tutto italiano

Napoli si conferma come la città del mondo con la miglior cucina, conquistando il primo posto nella classifica delle 100 Migliori Città del Cibo di Taste Atlas. L’Italia domina il podio, dimostrando ancora una volta la ricchezza e la qualità della propria tradizione gastronomica.

L'Italia ha sbaragliato la concorrenza e ha monopolizzato il podio delle 100 Migliori Città del Cibo di Taste Atlas. In Top 10 anche Firenze, Genova, Roma.

