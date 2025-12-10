La ciclovia del cuore Dedicata a Giovanni

La ciclovia del cuore, dedicata a Giovanni Sarà, rappresenta un percorso simbolico e sostenibile tra Prato e Firenze. Il tratto iniziale pratese, lungo 12 chilometri, è stato pensato come un omaggio a Giovanni Iannelli, creando un collegamento che unisce natura, mobilità e memoria in un unico itinerario.

Sarà un luogo di memoria nel ricordo di Giovanni Iannelli il tratto iniziale pratese della ciclovia che collega Prato a Firenze lunga 12 chilometri. È stato il sub-vicecommissario prefettizio Davide Lo Castro, in rappresentanza del Comune di Prato, presenti numerose autorità civili e sportive tra cui il presidente della Provincia di Prato e sindaco di Montemurlo Simone Calamai, ad inaugurare il percorso ufficialmente intitolato a Giovanni Iannelli, il giovane ciclista pratese che perse tragicamente la vita in Piemonte, nell’ottobre di sei anni fa per le conseguenze della caduta durante la volata finale sul circuito di Molino dei Torti in provincia di Alessandria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ciclovia del cuore. Dedicata a Giovanni

#GrandTour: #EmiliaRomagna è in viaggio! Da Zampone e Cotechino di #Modena al cuore di Ligabue a Gualtieri. Sulle tracce del Giro d'Italia (Ciclovia del Piscitello). La camminata sulla Via degli Dei. tinyurl.com/4z66dust #Cicloturismo #ViaDegliD Vai su X

Grand Tour - A Ruota Libera: Emilia-Romagna, Sulle Tracce del Giro d'Italia e nel Cuore del Cicloturismo Attivo. In questa puntata, prepariamo le borracce e le biciclette per esplorare l'anima ciclistica dell'Emilia-Romagna, una regione sempre più protag Vai su Facebook

CICLOVIA PRATO-FIRENZE, IL TRATTO PRATESE SARA' INTITOLATO A GIOVANNI IANNELLI - Firenze è pronta per essere percorribile e il tratto pratese sarà intitolato a Giovanni Iannelli, azzurro del ciclismo, giovane e promettente atleta pratese ... Secondo tuttobiciweb.it