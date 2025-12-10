La Cgil si mobilità per lo sciopero del 12 dicembre | manifestazione all' Aquila 4 pullman da Pescara VIDEO

La Cgil organizza una grande mobilitazione il 12 dicembre, con una manifestazione all'Aquila e quattro pullman provenienti da Pescara e provincia, oltre venti da tutta la regione. L'iniziativa fa parte dello sciopero generale proclamato per quella giornata, coinvolgendo lavoratori e sindacalisti in una protesta unitaria contro le politiche attuali.

Venti pullman dall'Abruzzo e dal Molise, di cui quattro da Pescara e provincia, per la manifestazione promossa dalla Cgil nell'ambito dello sciopero generale proclamato per venerdì 12 dicembre. L'iniziativa si svolgerà all'Aquila: prenderà il via alle ore 10:00 davanti alla Villa Comunale e da lì. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Come scrive tg24.sky.it

Sciopero generale di venerdì 12 dicembre 2025: treni a rischio per 21 ore - I treni potrebbero subire ritardi e cancellazioni da mezzanotte alle 21. Scrive today.it

La Cgil mobilita 16 pullman #Livorno #sciopero #12dicembre - facebook.com Vai su Facebook