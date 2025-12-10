La Cgil si mobilità per lo sciopero del 12 dicembre | manifestazione all' Aquila 4 pullman da Pescara VIDEO
La Cgil organizza una grande mobilitazione il 12 dicembre, con una manifestazione all'Aquila e quattro pullman provenienti da Pescara e provincia, oltre venti da tutta la regione. L'iniziativa fa parte dello sciopero generale proclamato per quella giornata, coinvolgendo lavoratori e sindacalisti in una protesta unitaria contro le politiche attuali.
Venti pullman dall'Abruzzo e dal Molise, di cui quattro da Pescara e provincia, per la manifestazione promossa dalla Cgil nell'ambito dello sciopero generale proclamato per venerdì 12 dicembre. L'iniziativa si svolgerà all'Aquila: prenderà il via alle ore 10:00 davanti alla Villa Comunale e da lì. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Come scrive tg24.sky.it
Sciopero generale di venerdì 12 dicembre 2025: treni a rischio per 21 ore - I treni potrebbero subire ritardi e cancellazioni da mezzanotte alle 21. Scrive today.it
La Cgil mobilita 16 pullman #Livorno #sciopero #12dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Montecitorio, question time con il ministro Piantedosi lopinionista.it
Quando il Natale pesa di più: anziani soli e comunità che li accolgono sbircialanotizia.it
Aggressione al giornalista della Stampa Andrea Joly, condanna a un anno di carcere per 4 militanti di ... ilfattoquotidiano.it
Colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione a Sant’Anastasia: indagini in corso 2anews.it
Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto: l’ennesimo duello epico tra tir e cemento armato lortica.it
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it