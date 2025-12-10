La Cgil riscopre i lavoratori del Comune di Arezzo

L'articolo esplora il recente intervento della Cgil nel riscoprire e rappresentare i lavoratori del Comune di Arezzo, evidenziando le dinamiche sindacali e le questioni che coinvolgono il personale comunale. La nota del consigliere Michele Menchetti offre ulteriori spunti di analisi sulla situazione attuale e sulle prospettive future per i dipendenti pubblici nella città.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – “ La Cgil “riscopre” i lavoratori del Comune di Arezzo.” Nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “E' curioso come la CGIL aretina tramite il suo segretario provinciale (che peraltro è anche un dipendente comunale e quindi chi meglio di lui dovrebbe conoscere le dinamiche tipiche di questo ente locale) riscopra solo adesso i problemi dei suoi stessi colleghi. Viene affermato che “la situazione di gravissima difficoltà in cui operano i dipendenti degli enti locali”, inclusi quelli del Comune di Arezzo “ si riflette pesantemente sui cittadini”. E continua il comunicato dicendo - giustamente - che chi si candida a sindaco di Arezzo “deve essere consapevole della condizione della macchina che si appresta a guidare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La Cgil “riscopre” i lavoratori del Comune di Arezzo”

