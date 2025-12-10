La Cgil proclama lo sciopero generale | Salari in calo e precarietà da record anche a Forlì-Cesena

La Cgil annuncia uno sciopero generale in risposta alla crescente precarietà e al calo dei salari, evidenziando le difficoltà di Forlì-Cesena e del paese. L'articolo analizza le conseguenze di questa situazione, tra cui il ridimensionamento degli investimenti pubblici e l'aumento delle risorse destinate all'economia di guerra.

"In Italia diminuisce il potere di acquisto di salari e pensioni, diminuiscono gli investimenti per scuola e sanità pubblica, ma le risorse destinate all’economia di guerra aumentano. Davanti all’ennesima Legge di Bilancio ingiusta, Cgil proclama sciopero generale per venerdì 12 dicembre e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

