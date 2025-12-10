La Cgil proclama lo sciopero generale | Salari in calo e precarietà da record anche a Forlì-Cesena

La Cgil annuncia uno sciopero generale per denunciare il calo dei salari, l’aumento della precarietà e la riduzione degli investimenti pubblici in settori fondamentali come scuola e sanità. Nel contempo, le risorse vengono dirottate verso l’economia di guerra, aggravando le disuguaglianze e la crisi sociale che coinvolgono anche la provincia di Forlì-Cesena.

