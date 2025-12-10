La CGIL d’Arezzo ‘riscopre’ i dipendenti comunali | Oh ma che lavorate perdavvero?!

La CGIL di Arezzo riscopre i dipendenti comunali, sollevando dubbi sulla loro condizione lavorativa. Il consigliere Michele Menchetti commenta ironicamente la situazione, evidenziando come anche il segretario sindacale, dipendente comunale, sembri sorpreso delle difficoltà interne. Un tema che riaccende il dibattito sulla tutela e il ruolo dei lavoratori dell’ente locale.

Nota del consigliere comunale Michele Menchetti, che torna alla caric a: “Oh, ma in Comune ci si deve portare la bussola per capire qualcosa!” Oh, guarda un po’ che sorpresa: la CGIL aretina, tramite il suo segretario — che, ricordiamolo, è dipendente comunale e quindi dovrebbe sapere vita, morte e miracoli del Comune — s’è accorta solo ora che i lavoratori dell’ente son messi peggio dell’intonaco del Palazzo Comunale. Il comunicato La Cgil “riscopre” i lavoratori del Comune di Arezzo parte sobrio: “Situazione gravissima, i dipendenti arrancano, i cittadini pure, chi vuol fare il sindaco deve sapere in che macchina sgangherata sta per salìre”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - La CGIL d’Arezzo ‘riscopre’ i dipendenti comunali: “Oh, ma che lavorate perdavvero?!”

