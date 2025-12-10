La Casa sull' albero vince il premio Maggio dei libri
La libreria La Casa sull'Albero di Arezzo ha ricevuto il prestigioso premio Maggio dei Libri, riconoscimento che celebra l'impegno nel promuovere la letteratura per ragazzi. Questa vittoria si aggiunge ai numerosi successi della realtà aretina, rinomata per il suo lavoro dedicato ai giovani lettori e alla diffusione della cultura attraverso i libri.
È la libreria La casa sull'albero a vincere l'importante premio Maggio dei libri. Un riconoscimento che va ad aggiungersi a quelli già conquistati dalla realtà aretina che da anni si occupa prettamente di letteratura per ragazzi.Il progetto "Come nasce un libro? Indagine dietro le quinte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
