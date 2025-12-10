La carta non funziona si finge ricco turista e consuma cena da 700 euro senza pagare | denunciato a Venezia

Un uomo di 47 anni, travestito da turista facoltoso, ha consumato una cena da 700 euro a Venezia senza pagare, fingendo di tornare il giorno seguente per saldare il conto. L'uomo ha mostrato documenti falsi, tra scontrini e fatture di boutique di lusso, ma si trattava solo di preventivi di spesa. È stato quindi denunciato dalle autorità.

