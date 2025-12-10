La Carovana della Pace a Milano Oggi flash mob in piazza Duomo

La Carovana della Pace ha concluso il suo lungo viaggio di tre mesi a Milano, arrivando nella suggestiva cornice di piazza Duomo. Oggi si è svolto un flash mob per celebrare l’arrivo e promuovere il messaggio di pace e solidarietà, coinvolgendo cittadini e partecipanti in un momento di condivisione e riflessione.

Dopo un viaggio di tre mesi la “ Carovana della Pace ” è arrivata ieri a Milano, ultima tappa italiana del lungo cammino. L’iniziativa itinerante di Acli, che ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sui principi di solidarietà e concordia, era partita lo scorso 2 settembre da Palermo, ha attraversato tutta l’Italia - fermandosi in scuole, aziende, cooperative, cantieri, università, ospedali, teatri e campi agricoli - per arrivare infine lunedì a Strasburgo. Nella tappa milanese, la caravona è arrivata a Palazzo Gio Ponti, sede di Assolombarda, dove ha incontrato il presidente Alvise Biffi ed Emiliano Manfredonia, presidente Acli, alla presenza dei delegati territoriali Acli di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Carovana della Pace a Milano. Oggi flash mob in piazza Duomo

